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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210108/832723917.html
Эксперт рассказал, какие обновления могут сломать ваш смартфон
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Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами Google и Apple, все чаще имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности новых обновлений и самого... ПРАЙМ, 08.01.2021
мобильное приложение, приложение, по, обновление, смартфон, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами Google и Apple, все чаще имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
Так, например, Google выпустила последнее обновление с "проблемой" приложения Carrier Services для системы Android, где после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.
"Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку", — сказал эксперт.
У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются с учетом новейших технологий, и подчас обновления способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать" его вплоть до возвращения к заводским настройкам. Но это, конечно же, редкий случай, отметил специалист.
"Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз "запутываются" в длинном процессе алгоритмов", — заключил Тимофеев.
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