МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Новые обновления, выпускаемые IT-гигантами Google и Apple, все чаще имеют сбои, "ломающие" привычную работу смартфонов. Это связано с ростом сложности новых обновлений и самого программного кода, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон

Так, например, Google выпустила последнее обновление с "проблемой" приложения Carrier Services для системы Android, где после установки у владельцев смартфонов перестали работать СМС-сообщения.

"Не удивлюсь, если со временем что под Android, что под iOS появится функция выбрать "Удалить обновления" или откатить на предыдущую рабочую настройку", — сказал эксперт.

У мобильных операторов услуги связи все чаще обновляются с учетом новейших технологий, и подчас обновления способны повлиять на корректность работы смартфона, а иногда и полностью "сломать" его вплоть до возвращения к заводским настройкам. Но это, конечно же, редкий случай, отметил специалист.

"Критические ошибки появляются именно в ПО. Многие разработчики пользуются готовыми шаблонами, обмениваются наработками и иной раз "запутываются" в длинном процессе алгоритмов", — заключил Тимофеев.

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