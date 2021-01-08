МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Процесс обработки аудиозаписи практически всегда происходит не на устройстве владельца, а на сервере компании, которая предоставляет услугу. Именно там находятся вычислительные мощности и память, где будут храниться данные. Параллельно идет процесс обучения системы — для повышения качества сервиса. Однако при желании она может получить полный доступ к записям, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт рассказал, какие приложения крадут данные со смартфона

По его словам, автоматизированные сервисы перевода аудио в текст набирают всё большую популярность.

"С ними удобнее работать, чем с традиционным переводчиками, они бесплатны или стоят совсем недорого и, на первый взгляд, могут показаться безопаснее человеческой услуги, ведь человек в работе участие не принимает. Но здесь кроется большое заблуждение", — предупреждает эксперт.

Если сервис бесплатный для пользователя, то обязательно существует альтернативная система дохода для предоставляющей услугу компании. Врач рассказал, почему человеку вредно спать рядом со смартфоном

Самый безобидный вариант — это баннерная или иная реклама на сайте или в приложении, но могут быть и скрытые инструменты монетизации. К последним относятся встроенные аналитики текста. Они выявляют интересы пользователей, соединяют их с их личными данными и передают третьим лица. Какую именно информацию они собрали, узнать непросто.

"При пользовании сервисами автоматизированного перевода нельзя забывать о мерах предосторожности. На сайте нужно искать сноски на используемую политику в отношении обработки персональных данных — обычно они располагаются внизу страницы, там же часто указываются инструменты шифрования канала связи и хранилища. По возможности стоит воздержаться от загрузки в такие сервисы "чувствительных" документов, — заключил Мясоедов.