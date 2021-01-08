МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Лента "Холоп" лидирует в рейтинге по просмотрам российского кино в 2020 году, также в рейтинг попали "Союз спасения" и российско-сербская комедия "Отель "Белград", рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".

"Среди наиболее популярных фильмов преобладают зарубежные новинки кинопроката 2019 и 2020 годов. Исключением стала лента Стивена Содерберга "Заражение" 2011 года, она заняла шестое место. Среди российских фильмов в топ-20 попали три картины: лента "Холоп" лидирует в рейтинге, "Союз спасения" и российско-сербская комедия "Отель "Белград" занимают 10 и 20 места соответственно", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в топ-10 вошли "Джокер", "Джентльмены", "Достать ножи", "Плохие парни навсегда", "Мулан", "Соник в кино", "Однажды в… Голливуде". В топ-20 еще много детского и семейного контента: "Удивительное путешествие доктора Дулиттла", "Малефисента: Владычица тьмы", "Джуманджи: Новый уровень", "Холодное сердце 2". На чем можно сэкономить в новогодние праздники

Больше половины топ-20 среди сериалов по просмотрам занимает продукция российского производства, в топ-10 их восемь: "Гранд", "Фитнес", "Содержанки", "Чики", "Ивановы-Ивановы", "257 причин, чтобы жить", "ИП Пирогова", "Война семей". Аналитики отметили, что оставшиеся два места за зарубежной сериальной классикой: на третьем месте по просмотрам "Игра престолов", на пятом – ситком "Друзья", в топ-20 также вошел "Секс в большом городе".

"Особым спросом в этом году пользуются фильмы про эпидемии: "Вирус", "28 дней спустя" и различные документальные фильмы на подобные темы. Интерес к ним начал расти с самого начала пандемии. В апреле пользователи потратили 11 миллионов часов на просмотр контента "Мегафон ТВ". Пик смотрения пришелся на первую неделю локдауна, ее показатели стали рекордными и оставили позади результаты новогодней недели, которая традиционно лидирует", — рассказала директор направления "Видео" МегаЛабс Наталья Сергеева.