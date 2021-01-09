МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года, общий объём финансирования составит более 2,1 триллиона рублей, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики – таковы основные задачи новой десятилетней программы. Её своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин… Общий объём финансирования до 2030 года – более 2,1 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. Правительство продлило на 2021 год программу субсидирования бизнеса

"В их числе – "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс", — говорится в сообщении.

Как сообщили в правительстве, программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания, в том числе таких направлений, как компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Новая программа будет финансироваться в том числе по линии госпрограмм "Научно-технологическое развитие России" и "Развитие здравоохранения".