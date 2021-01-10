МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании. Трампу хотят вынести импичмент за "подстрекательство к мятежу"

Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".

В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.

"Мы всегда поддерживали различные точки зрения…, но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы", — приводит телеканал заявление Apple.

Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.