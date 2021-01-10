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2021-01-10T09:37:12+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210110/832771681.html
Apple удалила из App Store популярное у сторонников Трампа приложение
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Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со... ПРАЙМ, 10.01.2021
дональд трамп, apple, новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания Apple убрала из своего онлайн-магазина приложение для обмена сообщениями Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя компании.
Ранее Google заблокировал приложение в своем онлайн-магазине, так как "на платформе появились призывы к насилию".
В Apple заявили, что посты пользователей в Parler, связанные с беспорядками в Капитолии США, содержали призывы к насилию, что нарушает правила компании.
"Мы всегда поддерживали различные точки зрения…, но на нашей платформе нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности. Parler не принял адекватных мер для предотвращения распространения этих угроз безопасности. Мы заблокировали Parler в App Store до тех пор, пока они не решат эти проблемы", — приводит телеканал заявление Apple.
Позднее компания Amazon сообщила, что также перестает сотрудничать с Parler, пишет CNBC. Облачный сервис компании — Amazon Web Services — уведомил Parler, что с воскресенья больше не будет предоставлять им услуги.