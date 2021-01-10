МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Современный пользователь должен иметь отдельные пароли ко всем своим аккаунтам: от соцсетей и почты до личных кабинетов в различных сервисах и интернет-магазинах. Рецепт сложного пароля заключается в его длине, уникальности и способе хранения — не забыть секретный код помогут обычный блокнот или парольные фразы, рассказал РИА Новости руководитель отдела анализа защищённости компании "Ростелеком" Александр Колесов. Эксперты рассказали, как часто следует менять пароли в интернет-сервисах

По его словам, взломав один аккаунт "жертвы", злоумышленники могут подобрать пароль к личному кабинету на другом сервисе или в интернет-магазине, а также добраться до данных банковской карты, которой оплачиваются покупки. "Это далеко не полный список того, зачем взламывать обычных пользователей сети: будьте уверены, киберпреступники придумают, как использовать вашу личную информацию. В крайнем случае просто соберут эти данные в единую базу и продадут в так называемой теневой сети", — предупреждает он.

Первое правило надежного пароля — сложность. "Если вам кажется, что пароль "1q2w3e4r" — это надежный вариант, то вы глубоко ошибаетесь", — указал он.

Эксперт рекомендует не использовать логин или электронную почту в качестве пароля: даже с добавлением цифры или символа взломать такой пароль будет несложно. Не стоит также оставлять пароли по умолчанию, например, для домашнего роутера, а также использовать в качестве пароля личную информацию: дата рождения, родной город и другую. Помимо этого, не стоит ставить одинаковые пароли к разным сервисам и придумывать шаблонные пароли, меняя лишь одну цифру. "Если один из этих "шаблонов" украден злоумышленниками, то подобрать остальные пароли им не составит труда", — пояснил Колесов. Эксперт назвал "любимые" пароли мошенников

"Какую же хитрую комбинацию придумать? Самый простой способ — использовать генератор паролей. Он выдает случайный набор букв, цифр и символов. Главное — его запомнить. Очевидно, что пользователи в первую очередь думают не о безопасности, а о том, чтобы не забыть новый пароль. Значит, надо совместить эти два критерия. Старый "дедовский" способ — записать информацию в блокнот", — советует он.

"Если вы не хотите пользоваться вспомогательными программами и считаете самым безопасным хранилищем свой мозг, на помощь могут прийти парольные фразы. Парольная фраза — это последовательность слов. Главное ее преимущество — простота запоминания. Если сравнить уровень сложности парольных фраз и последовательностей случайных символов, окажется, что парольные фразы из четырех слов соответствуют паролям из восьми-девяти случайных символов. Кстати, при включении в парольную фразу цифр и специальных символов ее сложность возрастает", — отметил эксперт.

"Простые пароли взламываются за секунды. Одинаковые пароли к разным сервисам — это плохо. Сложный пароль тоже может оказаться неуникальным и будет украден. Популярные и украденные пароли есть в базах, которые хакеры используют для быстрого подбора ключа. Для создания надежных паролей лучше использовать генераторы случайных комбинаций. Альтернатива случайным комбинациям — парольная фраза минимум из четырех слов", — подытожил он.