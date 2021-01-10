МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Корпорация Microsoft запатентовала создание голосового помощника "на основе характеристик конкретного человека", пишет "Моя Москва". Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление Windows 10

Сообщается, что для этой разработки компании потребуется множество данных, например, образцы голоса, посты в соцсетях, картинки, электронные письма и другие личностные характеристики пользователей.

Эксперты считают, что создание таких голосовых помощников и совершенствование искусственного интеллекта приведет к созданию "клонов" умерших людей.

Отмечается, что вопрос о правах на изображение и другую информацию об умерших людях еще не проработан в должной мере.

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