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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210110/832774277.html
Microsoft работает над цифровым клонированием людей
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Корпорация Microsoft запатентовала создание голосового помощника "на основе характеристик конкретного человека", пишет "Моя Москва". Сообщается, что для этой разработки компании... ПРАЙМ, 10.01.2021
технологии, интернет, microsoft, новости, технологии, экономика, бизнес, общество , ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Корпорация Microsoft запатентовала создание голосового помощника "на основе характеристик конкретного человека", пишет "Моя Москва".
Сообщается, что для этой разработки компании потребуется множество данных, например, образцы голоса, посты в соцсетях, картинки, электронные письма и другие личностные характеристики пользователей.
Эксперты считают, что создание таких голосовых помощников и совершенствование искусственного интеллекта приведет к созданию "клонов" умерших людей.
Отмечается, что вопрос о правах на изображение и другую информацию об умерших людях еще не проработан в должной мере.
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