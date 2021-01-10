МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Корпорация Microsoft запатентовала создание голосового помощника "на основе характеристик конкретного человека", пишет "Моя Москва".

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Microsoft запланировала радикальное визуальное обновление Windows 10

Сообщается, что для этой разработки компании потребуется множество данных, например, образцы голоса, посты в соцсетях, картинки, электронные письма и другие личностные характеристики пользователей.

Эксперты считают, что создание таких голосовых помощников и совершенствование искусственного интеллекта приведет к созданию "клонов" умерших людей. 

Отмечается, что вопрос о правах на изображение и другую информацию об умерших людях еще не проработан в должной мере.

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