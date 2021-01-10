МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основываясь на эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом, японские изобретатели создали устройство, способное уничтожить 99,99% вирусов COVID-19 за полминуты, сообщает японская газета Mainichi. Стало известно о приборе, способном обнаружить COVID за десять секунд

Портативный прибор излучает импульсы глубокого ультрафиолета с длиной волны 280 нанометров и оптической мощностью 70 милливатт. Считается, что получение и использование глубокого ультрафиолета является одним из наиболее перспективных направлений современной науки.

Подчеркивается, что частицы вирусов можно уничтожить световой волной в 260 нанометров, однако прибор, способный создавать такие волны, прослужит лишь 2000 часов. При длине волны в 280 нанометров срок службы можно увеличить примерно в 10 раз.

Как показали исследования, проведенные японским Университетом Токусима, 99,99% вирусов на поверхностях были уничтожены за 30 секунд на расстоянии 5 сантиметров.

Разработчик заявляет, что данный прибор можно будет устанавливать в системах вентиляции и кондиционирования и использовать для обеззараживания воздуха.