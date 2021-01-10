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В Японии создали прибор, убивающий коронавирус за 30 секунд
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Основываясь на эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом, японские изобретатели создали устройство, способное уничтожить 99,99% вирусов COVID-19 за полминуты, сообщает... ПРАЙМ, 10.01.2021
коронавирус, новости, технологии, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Основываясь на эффективности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом, японские изобретатели создали устройство, способное уничтожить 99,99% вирусов COVID-19 за полминуты, сообщает японская газета Mainichi.
Портативный прибор излучает импульсы глубокого ультрафиолета с длиной волны 280 нанометров и оптической мощностью 70 милливатт. Считается, что получение и использование глубокого ультрафиолета является одним из наиболее перспективных направлений современной науки.
Подчеркивается, что частицы вирусов можно уничтожить световой волной в 260 нанометров, однако прибор, способный создавать такие волны, прослужит лишь 2000 часов. При длине волны в 280 нанометров срок службы можно увеличить примерно в 10 раз.
Как показали исследования, проведенные японским Университетом Токусима, 99,99% вирусов на поверхностях были уничтожены за 30 секунд на расстоянии 5 сантиметров.
Разработчик заявляет, что данный прибор можно будет устанавливать в системах вентиляции и кондиционирования и использовать для обеззараживания воздуха.