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2021-01-11T14:33:41+03:00
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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210111/832781716.html
Турция начала расследование в отношении WhatsApp и Facebook
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Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности, сообщает агентство Anadolu в понедельник. Ранее... ПРАЙМ, 11.01.2021
персональные данные, facebook, whatsapp, новости, технологии, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 11 янв — ПРАЙМ. Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности, сообщает агентство Anadolu в понедельник.
Ранее разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет также приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.