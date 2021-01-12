МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Получить программу-вирус в мессенджере и потерять данные можно через сторонние приложения — браузеры, плееры, игры и другие, а также скачивая файлы и открывая недоверенные ссылки и SMS, рассказал РИА Новости замруководителя департамента аудита и консалтинга Group-IB Павел Супрунюк. Эксперт рассказал, зачем нужны секретные коды смартфона

По его словам, абсолютно защищенных мессенджеров не существует, злоумышленники могут получить доступ к данным пользователей через сторонние приложения. Он добавил, что недавно его команда провела сравнительный анализ защищенности трех мессенджеров, которые чаще других относят к самым защищенным — Telegram, Signal, Wickr Me. "Group-IB исследовала функционал, открытость и архитектуру программ. Выяснилось, что все они имеют ряд общих недостатков. Group-IB уведомила о них владельцев мессенджеров", — сообщил он.

"Мессенджер оставляет на смартфоне цифровые следы, офлайн-копии сообщений или важные мета-данные, которыми могут воспользоваться шпионские программы, если смартфон заражен. "Подцепить" вирус можно разными путями: мошенники маскируют шпионское ПО под безобидные приложения и файлы (браузеры, плееры, игры, навигаторы, книги, антивирусы), которые ничего не подозревающий пользователь скачивает, открывая недоверенные ссылки, SMS, MMS или, например, посещая сайты с пиратским контентом", — отметил он.

Помимо этого, в любой публичной программе – коммерческой или бесплатной, популярной или малоизвестной – сообщения проходят через серверную часть, которую контролируют только владельцы. На сервере эти данные хранятся достаточно длительное время, указал эксперт. Эксперт рассказал, как понять, что ваш смартфон взломали

"Алгоритмы обмена сообщениями, даже если спецификации или исходный код мессенджера открыт, рядовой пользователь в любом случае проверить не может. К сожалению, нет гарантии, что при обновлениях программа будет строго следовать своей политике конфиденциальности. Она может быть изменена: так, WhatsApp в январе 2021 года заявил, что компания будет делиться пользовательскими данными с Facebook для интеграции с её другими продуктами", — напомнил Супрунюк.

WhatsApp ранее обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.