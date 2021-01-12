МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Число пользователей мессенджера Telegram за последние 72 часа выросло на 25 миллионов, сообщил основатель этого мессенджера Павел Дуров.

"В первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. После этого оно продолжило расти: только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей. Эти новые пользователи прибыли со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA (Ближний Восток и Северная Африка)", — написал Дуров в своем блоге. Пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook

"Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда ежедневно регистрировалось 1,5 миллиона новых пользователей. На протяжении всей нашей 7-летней истории защиты конфиденциальности пользователей у нас бывали всплески загрузок. Но на этот раз все по-другому", — указал он.

По его мнению, люди больше не хотят обменивать свою конфиденциальность на бесплатные услуги, не хотят быть "заложниками" технологических монополий, которые, думают, что "им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей".

"Telegram с полмиллиарда активных пользователей и ускоряющимся ростом стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность. Мы очень серьезно относимся к этой ответственности. Мы вас не подведем", — пообещал он.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло в воскресенье после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Так, в период со среды по воскресенье приложение Telegram скачали в Штатах около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период предыдущей недели.

Мессенджер WhatsApp в январе обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. После этого обновления от его использования уже отказалась администрация президента Турции. Компания Sensor Tower позднее опубликовала данные, согласно которым после обновления в WhatsApp число пользователей других мессенджеров — Signal и Telegram — резко возросло.