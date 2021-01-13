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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210113/832798679.html
РЖД опровергли информацию об утечке персональных данных клиентов
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не... ПРАЙМ, 13.01.2021
безопасность, персональные данные, ржд, новости, технологии, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее в сети появилась информация, что возможно получить доступ к ряду систем компании, в том числе видеокамерам.
"РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", — сообщили в компании.
Там отметили, что РЖД непрерывно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру — одну из самых масштабных в России — тестирует и аудирует новые решения.
"Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной ИТ-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", — добавили в компании.