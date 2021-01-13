МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. РЖД проводят расследование по публикации в открытом источнике данных о возможности доступа к информационной системе холдинга, в том числе к видеокамерам, утечки данных клиентов не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Пассажирские перевозки РЖД резко сократились в 2020 году

Ранее в сети появилась информация, что возможно получить доступ к ряду систем компании, в том числе видеокамерам.

"РЖД проводит расследование по публикации в открытом источнике данных, связанных с информационной безопасностью одного из подразделений холдинга. Сообщаем, что утечки персональных данных клиентов холдинга не произошло, угрозы безопасности движения нет", — сообщили в компании.

Там отметили, что РЖД непрерывно совершенствует собственную ИТ-инфраструктуру — одну из самых масштабных в России — тестирует и аудирует новые решения.

"Компания открыта и приветствует предложения по усовершенствованию собственной ИТ-инфраструктуры, при этом выступает против неправомерного доступа к информационным системам и публикации данных, связанных с информационной безопасностью, в открытых источниках. Напоминаем, что неправомерный доступ к компьютерной информации является уголовным правонарушением", — добавили в компании.