МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Эксперимент по использованию "цифровых двойников" основных документов граждан будет запущен в 2021 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с кабмином. Эксперты назвали главное преимущество цифрового рубля

"В этом году мы хотим провести эксперимент и запустить в тестовом режиме мобильное приложение, в котором будут так называемые "цифровые двойники" часто используемых документов, и у человека появится возможность хранить в своем мобильном удостоверение личности, водительское удостоверение, ПТС, справку о регистрации по месту жительства – все в электронном виде, очень удобно для гражданина", — сказал Чернышенко.

Минцифры РФ в мае 2020 года подготовило проект постановления правительства РФ, которым предлагалось провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

Глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что мобильное приложение с QR-кодом может стать дополнением к бумажному паспорту, его использование повысит защиту персональных данных россиян и будет более удобным. Он не исключал, что в дальнейшем идентификатор может включить в себя студенческие билеты и социальные карты.