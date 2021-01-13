МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Сотрудники мировых технологических компаний назвали Великобританию лучим местом для работы, следует из рэнкинга интернет-ресурса по поиску работы Glassdoor. Названы самые влиятельные представители российской IT-отрасли

Соединенное Королевство признано лучшим местом для IT и технических специалистов сотрудниками таких компаний, как Salesforce, Microsoft, Abcam, Google, Softcat, Apple, SAP и Facebook.

В число компаний нетехнологического сектора в ТОП-10 компаний, давших высокую оценку Британии как стране для работы, вошли рекламное агентство GTB и сеть ресторанов Bella Italia.

Вторая десятка фирм, чьи сотрудники довольны страной своей работы, включает таких игроков, как фармгигант AstraZeneca, система платежей American Express, банк JP Morgan, The Body Shop, Johnson&Johnson, Nando's и Just Eat.

По словам главы Glassdoor Кристиана Сазерленда-Вонга, пандемия коронавируса отразилась негативно на всех компаниях, однако одновременно обнажила истинное отношение бизнеса к своим сотрудникам. "Победившие в этом году работодатели доказали, что даже в необычные времена они готовы принять вызов и поддержать своих сотрудников", — отметил он.

Сотрудники ставили высокие оценки работодателям, которые придерживались принципов прозрачного руководства, обеспечивали возможности для карьерного роста и доброжелательной среды в компании.