МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Почтовые сервисы могут заблокировать ваш ящик, если с него приходят спам-письма, на которые жаловались другие пользователи, либо если были нарушены правила сервиса. Еще одна причина — совершение в аккаунте "подозрительных действий", рассказала агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Эксперт рассказал, как узнать, заблокировал ли вас пользователь WhatsApp

"К сожалению, не все пользователи читают соглашения, которые принимают, создавая аккаунт в почтовом сервисе, а между тем там указаны очень широкие полномочия по обращению с аккаунтом и дополнительными сервисами со стороны компании", — поясняет эксперт.

Если говорить о людях, то в буквальном смысле никто почту пользователя, кроме него, не читает. Однако нельзя утверждать, что переписка находится в полной безопасности: все-таки вся она хранится на серверах Google. В прошлом бывали случаи, когда огромные массивы пользовательских писем отдавали подрядчикам на аутсорс, для обучения искусственного интеллекта подбирать по письмам рекламные предложения для пользователя, отмечает она.

Нельзя сказать, что рекламные роботы действительно "читают" вашу почту, так как они не понимают текст, но реагируют на зашитое в них облако рекламных тэгов, с которыми связывают продукты из базы рекламодателей, добавляет Насибулина. Специалист рассказал о риске потери денег через голосовых помощников

Наиболее удобным методом подтверждения своей личности и разблокировки аккаунта является двухфакторная аутентификация по номеру телефона. Если у вас не подключена эта функция, с заблокированным аккаунтом остается только обратиться в службу поддержки, заключила специалист Роскачества.