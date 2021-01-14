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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210114/832809099.html
Греф рассказал, чего не может искусственный интеллект
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Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности,... ПРАЙМ, 14.01.2021
греф, искусственный интеллект, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Человеку соревноваться с искусственным интеллектом с точки зрения объема знаний невозможно, однако искусственный интеллект не может принимать решения в условиях неопределенности, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, — это принятие решений в условиях неопределённости", — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Сбербанк уже несколько лет занимается развитием искусственного интеллекта. При этом в ближайшее время банк намерен открыть первый в России институт искусственного интеллекта, который должен будет обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.