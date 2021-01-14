ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ, Алексей Богдановский. США ужесточили экспортный контроль над американскими технологиями с тем, чтобы их не могли использовать военные и разведка России, КНР и ряда других стран.

"Сегодня бюро промышленности и безопасности министерства торговли ввело новый контроль над любыми американскими технологиями и действиями лиц США, которые могут поддерживать конечных пользователей или конечное использование, связанное с военными разведками Китая, Кубы, России и Венесуэлы, а также поддерживающих терроризм стран", — говорится в заявлении министерства.

Кроме того, усиливается контроль над технологиями, которые могут пойти на программы создания оружия массового поражения и средств его доставки. Глава "Газпром нефти" рассказал о пике добычи сланцевой нефти в США

Для поставок будут запрещены все технологии США, подпадающие под правила экспортного контроля, а не только те, в отношении которых был ранее введен контроль через лицензирование.

Новые правила касаются не только поставок, но и таких услуг, как сервисное обслуживание, ремонт и совершенствование. В частности, правила касаются компонентов химического и биологического оружия, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они вступают в силу 16 марта 2021 года.

"Мы не можем позволить, чтобы иностранные военные разведки наших противников Китая, Кубы, России, Венесуэлы, Ирана и других, поддерживающих терроризм стран, пользовались американской технологией или сервисами для поддержки своей дестабилизирующей деятельности", — заявил в этой связи министр труда США Уилбур Росс.

"Новый жесткий контрой помешает Разведывательному бюро КНР и российскому ГРУ использовать американские технологии и услуги для поддержки шпионажа, сбора разведывательной информации и операций и других действий, противоречащих национальным интересам США в области безопасности", — добавил он. Заставят доплатить. Что банки узнают о ваших расчетах наличными

В список организаций, поставки которым технологий будут еще больше ограничены, вошло, в частности, Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ), службы КНР по военной разведке и военной контрразведке, разведбюро при Генштабе КНР, разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции Ирана и разведподразделение "Артеш" из Ирана, а также разведывательные ведомства КНДР, Сирии и Венесуэлы.