МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Яндекс" считает безосновательными претензии правообладателей о нарушении антимонопольного законодательства, поскольку поисковики не должны определять правовой статус размещенного третьими лицами контента, заявили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Ранее в четверг Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сообщила, что получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые якобы могут злоупотреблять доминирующим положением. Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции. На "Яндекс" и Mail.ru подана жалоба за злоупотребление положением

"Мы уверены, что здесь нет оснований для такого рода претензий. Как мы уже не раз говорили, поисковики не должны знать или определять правовой статус контента, размещенного третьими лицами по ссылкам", — сказали в "Яндексе", комментируя эту информацию.

MAIL.RU GROUP

Mail.ru Group (MRG) не получала уведомлений от Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об антимонопольных претензиях правообладателей, считает их странными, заявил РИА Новости представитель интернет-холдинга Сергей Лучин.

Ранее в четверг ЕЭК сообщила, что получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые якобы могут злоупотреблять доминирующим положением. Согласно заявлениям, эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции. Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

"На данный момент мы не получали никаких уведомлений о подобном заявлении. При этом вопрос взаимоотношений с АЗАПИ очевидно лежит вне плоскости антимонопольного регулирования, поэтому подобное обращение нам видится странным", — сказал представитель MRG.

"Также напомню, что, как мы и ранее говорили, каждый правообладатель имеет возможность поделиться с нами базой цифровых отпечатков для превентивной защиты своих прав или же направлять обращения по поводу конкретного контента", — добавил Лучин.