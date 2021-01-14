МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Американская Alphabet, материнская компания Google, закрыла сделку по приобретению компании, занимающуюся производством фитнес-трекеров и "умных" часов, Fitbit, говорится в релизе Google. Обнаружена опасная уязвимость в Google-документах

"Google завершила приобретение Fitbit", — говорится в сообщении.

В октябре 2019 года Alphabet заявила о намерении приобрести Fitbit. В ноябре Google заключила соглашение о покупке компании за 2,1 миллиарда долларов.

В феврале на готовящееся поглощение обратил внимание Европейский совет по защите данных, который заявил, что видит угрозу конфиденциальности персональных данных вследствие такого приобретения, и призвал стороны минимизировать все возможные риски этого. В августе ЕК высказала обеспокоенность, что Google в результате сделки может серьезно укрепить свои позиции на рынке рекламы. Однако в декабре ЕК разрешила Google купить Fitbit при соблюдении ряда условий.

Компания Fitbit была основана в 2007 году Джеймсом Парком (James Park) и Эриком Фридманом (Eric Friedman) в Калифорнии. Корпорация производит "умные" аксессуары, позволяющие следить за здоровьем. В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.