МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доступ к учетной записи вакцины от коронавируса "Спутник V" в социальной сети Twitter был ограничен, причины изучаются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Twitter на постоянной основе заблокировал учетную запись Трампа

"Учетная запись "Спутника V" @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", — сообщил фонд.

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", — напомнили в фонде.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.