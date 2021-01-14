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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210114/832810936.html
Twitter ограничил доступ к аккаунту вакцины "Спутник V"
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Доступ к учетной записи вакцины от коронавируса "Спутник V" в социальной сети Twitter был ограничен, причины изучаются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. "Учетная запись... ПРАЙМ, 14.01.2021
рфпи, twitter, спутник v, новости, технологии, здоровье, общество , ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Доступ к учетной записи вакцины от коронавируса "Спутник V" в социальной сети Twitter был ограничен, причины изучаются, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"Учетная запись "Спутника V" @spitnikvaccine в Twitter была ограничена. Мы разбираемся в причинах произошедшего", — сообщил фонд.
"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", — напомнили в фонде.
РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.