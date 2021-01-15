2021-01-15T13:27:23+03:00
2021-01-15T13:27:23+03:00
2021-01-15T13:27:23+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210115/832815313.html
Власти не видит оснований для роста тарифов на сотовую связь
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Операторы сотовой связи регулярно информируют власти о своих тарифах, в случае их изменения должны информировать абонентов; оснований для повышения тарифов в январе нет, заявил... ПРАЙМ, 15.01.2021
россия, тарифы, сотовая связь, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Операторы сотовой связи регулярно информируют власти о своих тарифах, в случае их изменения должны информировать абонентов; оснований для повышения тарифов в январе нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.
Ранее в пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты.
"Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", — сказал замглавы Минцифры.
"В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили", — добавил замминистра.