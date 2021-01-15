МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Операторы сотовой связи регулярно информируют власти о своих тарифах, в случае их изменения должны информировать абонентов; оснований для повышения тарифов в январе нет, заявил РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов.

Ранее в пятницу аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты. Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса

"Все существенные повышения тарифов проходят согласование ФАС. Если оснований для их повышения нет, то операторы получают соответствующее предписание антимонопольной службы. В еженедельном режиме операторы также направляют в ФАС информацию о тарифах. Оснований для повышения тарифов в январе мы не видим", — сказал замглавы Минцифры.

"В России операторы обязаны публиковать свои тарифы на сайтах и информировать об их изменениях своих абонентов заранее. Никаких извещений об изменении тарифов на данный момент операторы не разместили", — добавил замминистра.