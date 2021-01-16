МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американская коропорация Apple рассматривает возможность запуска нового подписного сервиса, который будет брать плату за прослушивание подкастов. Об этом со ссылкой на источники пишут The Information и Bloomberg. Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

По информации собеседников, это может произойти уже в 2021 году.

Отмечается, что введение платы за прослушивание подкастов создаст серьезную конкуренцию для других участников рынка,которые работающих с этим видом контента. В частности, речь идет о площадках Spotify, SiriusXM, Amazon и других.

При этом отмечается, что если Apple начнет взимать плату за подкасты, то компания сможет предложить создателям контента больший доход.

Напомним, что 30 октября 2020 года у Apple стартовала единая подписка Apple One, которая объединяет стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+, а также дает дополнительное место в iCloud и доступ к библиотеке игр Apple Arcade.