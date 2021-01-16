2021-01-16T12:06:00+03:00
2021-01-16T12:40:46+03:00
2021-01-16T12:06:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210116/832821128.html
Apple может ввести плату за подкасты
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская коропорация Apple рассматривает возможность запуска нового подписного сервиса, который будет брать плату за прослушивание подкастов. Об этом со ссылкой на источники... ПРАЙМ, 16.01.2021
подписки, контент, apple, диджитал, новости, технологии, бизнес, медиа
https://1prime.ru/images/83263/64/832636478.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83263/64/832636478.jpg
https://1prime.ru/images/83263/64/832636477.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83263/64/832636477.jpg
https://1prime.ru/images/83263/64/832636465.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83263/64/832636465.jpg
https://1prime.ru/telecom/20210116/832821177.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Американская коропорация Apple рассматривает возможность запуска нового подписного сервиса, который будет брать плату за прослушивание подкастов. Об этом со ссылкой на источники пишут The Information и Bloomberg.
По информации собеседников, это может произойти уже в 2021 году.
Отмечается, что введение платы за прослушивание подкастов создаст серьезную конкуренцию для других участников рынка,которые работающих с этим видом контента. В частности, речь идет о площадках Spotify, SiriusXM, Amazon и других.
При этом отмечается, что если Apple начнет взимать плату за подкасты, то компания сможет предложить создателям контента больший доход.
Напомним, что 30 октября 2020 года у Apple стартовала единая подписка Apple One, которая объединяет стриминговые сервисы Apple Music и Apple TV+, а также дает дополнительное место в iCloud и доступ к библиотеке игр Apple Arcade.