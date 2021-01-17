 

МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Если вы заметили, что батарея смартфона вздулась, ни в коем случае его нельзя заряжать. Также не рекомендуется подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, либо если он мокрый, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Смартфон

Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

"В случае выявления проблем с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут не при чем", — отмечает эксперт.

Если же причина все-таки в батарее, скорее всего, дело в износе или повреждении аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или если им пользуются уже в течение долгого времени, говорит он.

Также использование "неродной" зарядки, особенно дешевой китайской, потенциально чревато проблемами с аккумулятором, добавляет Кузьменко.

Если влияние проблем с батареей стало ощутимым для работы телефона, как правило, остается единственный вариант – отнести его в ремонтный сервис. Продолжать эксплуатировать батарею, которая неисправна, не стоит — она может вздуться и взорваться, заключил эксперт.

 

Читайте также:

Эксперт рассказал, почему нельзя брать в руки лежащий на улице смартфон