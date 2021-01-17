МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Если вы заметили, что батарея смартфона вздулась, ни в коем случае его нельзя заряжать. Также не рекомендуется подключать гаджет к зарядному устройству, если телефон лежал под прямыми палящими лучами и нагрелся, либо если он мокрый, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт рассказал, можно ли держать смартфон на зарядке всю ночь

"В случае выявления проблем с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут не при чем", — отмечает эксперт.

Если же причина все-таки в батарее, скорее всего, дело в износе или повреждении аккумулятора. Часто такое случается, если телефон роняли или если им пользуются уже в течение долгого времени, говорит он.

Также использование "неродной" зарядки, особенно дешевой китайской, потенциально чревато проблемами с аккумулятором, добавляет Кузьменко.

Если влияние проблем с батареей стало ощутимым для работы телефона, как правило, остается единственный вариант – отнести его в ремонтный сервис. Продолжать эксплуатировать батарею, которая неисправна, не стоит — она может вздуться и взорваться, заключил эксперт.

Читайте также:

Эксперт рассказал, почему нельзя брать в руки лежащий на улице смартфон