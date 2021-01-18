МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 марта рассмотрение заявления Apple, которая требует признать незаконным решение Федеральной антимонопольной службы России, считающей, что американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Apple оспорила в суде выводы ФАС о злоупотреблении на рынке приложений

В карточке говорится, что судом в понедельник вынесено определение об отложении судебного разбирательства. Причины отложения пока не уточняются.

ФАС 10 августа сообщила, что признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам — препятствование разработчикам приложений родительского контроля и непрозрачные правила допуска приложений в App Store. Изначально дело было возбуждено по заявлению "Лаборатории Касперского".

Служба выдала компании предписание, которым обязала ее удалить из своей документации положения, позволяющие не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки, а также обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность их распространения в App Store без потери важного функционала. Apple обязана была исполнить предписание до 30 ноября 2020 года и сообщить в ФАС в течение 5 дней со дня выполнения. НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений

В пресс-службе антимонопольного ведомства РИА Новости 30 ноября сообщили, что ФАС не получала от Apple уведомления об исполнении предписания по доступу в App Store, однако у компании на тот момент было еще 5 рабочих дней, чтобы прислать такое уведомление.

Дело по жалобе "Лаборатории Касперского" ФАС возбудила в августе 2020 года. Компания указала на необоснованное отклонение версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) со стороны Apple, в результате чего очередная версия KSK лишилась "существенной части функционала". В то же время Apple ввела в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, которое по своим возможностям совпадает с приложениями родительского контроля.

Как выявила ФАС, Apple, занимая 100% рынка распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, начиная с октября 2018 года последовательно ограничивала инструменты и возможности для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.