МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские сотовые операторы в ближайшее время не намерены повышать стоимость тарифов на связь, сообщили опрошенные РИА Новости представители компаний.

Ранее аналитическое агентство Content Review сообщило, что стоимость услуг мобильной связи в 2021 году может возрасти на 15-16%, основная причина — коронавирус, из-за которого операторам связи пришлось нарастить затраты. X5 готовит размещение цифрового бизнеса, ожидая сильные продажи в декабре

Как прокомментировал ситуацию РИА Новости замглавы Минцифры Олег Иванов, оснований для повышения тарифов в январе нет. Позднее ФАС России сообщила, что также не видит оснований для роста тарифов.

"Вымпелком" не планирует в самое ближайшее время повышения тарифов на свои услуги… В целом с учетом результатов экономической деятельности операторов корректировка цен как в сторону увеличения, так и снижения — это стандартная рыночная практика", — прокомментировали в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн").

Tele2 также пока не планирует пересматривать стоимость тарифов.

"Напомним, что цены на услуги операторов в России по-прежнему одни из самых низких в мире. Гарантом от излишнего повышения стоимости услуг для абонентов всегда является высокая конкуренция на отечественном телеком-рынке", — отметили в компании.

В пресс-службе МТС воздержались от комментариев. В пресс-службе "Мегафона" оперативно не ответили на запрос РИА Новости.

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