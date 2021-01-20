МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Сегодня для того, чтобы следить за человеком через смартфон, не требуются какие-либо специализированные знания и навыки, а сами методы можно разделить на легальные и нелегальные. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на слова руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова. Специалист сказал, как вычислить и отключить прослушку на телефоне

Он объяснил, что следить за человеком через смартфон можно легальными и нелегальными способами и привел в пример то, как родители могут контролировать своего ребенка при помощи приложений для родительского контроля (это позволит видеть, где ребенок находится, какими приложениями чаще пользуется и даже кому звонит). "Stalkerware или приложения-шпионы по сути представляют собой незаконный вариант таких же приложений, только для скрытной слежки, и попадают на телефон они, как правило, без ведома жертвы" — отметил Куканов.

Помимо этого, эксперт добавил, что смартфон может рассказать очень много информации, например, о месте отдыха, посещении тех или иных мест. "Вопрос только в том, кто именно владеет данной информацией", — подчеркнул он, "Это может быть как рекламодатель, который будет показывать таргетированную рекламу, так и злоумышленник, который может воспользоваться ею в своих интересах".

Если же говорить об опасности, то ее могут предоставлять вирусы, которые можно случайно установить на телефон под видом безобидной программы. Куканов пояснил, что, получив определенные разрешения, такие приложения могут использоваться в качестве шпионов или красть персональные и платежные данные.

Эксперт рекомендовал обращать внимание на разрешения, которые требуют приложения, которые мы устанавливаем на смартфон, особенно если это доступ к камере, микрофону, звонкам, изменению файлов в памяти устройства и отправке их через интернет. "В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения. Вы всегда можете проверить детали разрешений в настройках телефона, а с недавнего времени прямо на странице приложения в App Store", — подытожил Куканов.