МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Группа депутатов во главе с Анатолием Аксаковым и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий новые способы удаленной идентификации при электронном документообороте, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Действующее законодательство содержит закрытый перечень способов удаленной идентификации при выдаче неквалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (ЭП). Она может быть проведена с использованием действующего квалифицированного сертификата ключа ЭП, единой биометрической системы и единой системы идентификации и аутентификации, биометрического паспорта гражданина РФ.

"В целях сохранения действующих в организациях бизнес-процессов электронного документооборота с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП), применение которой ограничено рамками корпоративного документооборота, законопроектом предлагается расширить способы удаленной идентификации заявителей без его личного присутствия", — поясняют разработчики.

К таким способам предлагается дополнительно отнести использование неквалифицированной ЭП при наличии действующего сертификата ключа проверки УНЭП или действующего ключа проверки УНЭП, зарегистрированных в той же информационной системе и в соответствии с теми же правилами проверки УНЭП.

Удаленная идентификация будет возможна и с использованием простой ЭП, ключ которой был получен заявителем при его идентификации при личном присутствии уполномоченным лицом удостоверяющего центра (УЦ). И при условии, что взаимодействие УД с гражданами и организациями было осуществлено с применением средств защиты информации, прошедших процедуру оценки их соответствия установленным требованиям. Эксперт сказал, можно ли взломать смартфон с идентификацией по лицу

Законопроект допускает проведение удаленной идентификации и путем свидетельствования нотариусом подлинности подписи заявителя на заявлении на выдачу сертификата ключа проверки неквалифицированной ЭП в соответствии с законодательством о нотариате.