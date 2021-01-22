МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Водородные ступени ракет-носителей "Ангара-А5В", которые планируется использовать для отправки космонавтов на Луну, смогут начать изготавливать в Москве с 2024 года, следует из материалов Центра Хруничева (предприятие "Роскосмоса"), размещенных на сайте госзакупок. В США в 2021 году намечается поставить 10 российских двигателей для ракет

В материалах сообщается о планах реконструкции и технического перевооружения сборочных производств водородных ступеней и разгонных блоков на московской площадке Центра Хруничева. Намечается реконструировать четыре корпуса и перевооружить один из них, а также построить два новых корпуса.

Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию ожидается в четвертом квартале 2023 года. Это позволит "создать производственные мощности, необходимые для выпуска конечных изделий — ракет-носителей "Ангара-А5В" и разгонных блоков ("Бриз-М" или кислородно-водородный блок тяжелого класса) — до 10 изделий в год".

Изначально планировалось, что для отправки экипажей на Луну на кораблях "Орел" будут использоваться ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", но в декабре 2020 года стало известно, что до 2032 года для этого будет достаточно нескольких ракет тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В". Как заявлял генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, облет Луны кораблем с космонавтами намечается в 2028 году, а их высадка на лунную поверхность — в 2030 году.

Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней: первая — из четырех боковых блоков с кислородно-керосиновыми двигателями РД-191М, вторая — из центрального блока также с РД-191М, третья — с двумя кислородно-водородными двигателями РД-0150. В качестве разгонных блоков планируется использовать ДМ и КВТК увеличенной заправки.

Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн — на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) с использованием разгонного блока КВТК.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

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