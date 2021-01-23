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Число пусков с Байконура в 2021 году возрастет более чем вдвое
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Количество пусков с космодрома Байконур в этом году увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В 2020 году... ПРАЙМ, 23.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Количество пусков с космодрома Байконур в этом году увеличится более чем в два раза по сравнению с прошлым, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В 2020 году с Байконура были осуществлены семь космических пусков.
"В этом году планируются от 15 до 17 стартов с Байконура", — сказал собеседник агентства.
Среди них, по его словам, три ракеты "Протон-М" и 12-14 ракет "Союз-2".
"На орбиту намечается вывести, в частности, три пилотируемых корабля "Союз", три грузовых "Прогресса", два модуля Международной космической станции, телекоммуникационные спутники связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", три группы аппаратов OneWeb и метеорологический спутник "Арктика-М", — отметил источник.
Байконур — первый космодром мира. Арендуется Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 года с космодрома выполнены 1507 орбитальных пусков ракет с 1919 спутниками.
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