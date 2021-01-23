МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter, в том числе из Москвы, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают также жители ряда других городов РФ, в том числе Санкт-Петербурга. Все сообщившие о сбоях пожаловались на работу сайта (100%). Первые сообщения о неполадках появились после 11.00 мск. Участники спешно покидают "Северный поток 2", чем это грозит

Согласно карте на сайте Downdetector, перебои в работе Twitter зафиксированы и в других странах, в том числе в Германии, Польше, Чехии, Финляндии и Хорватии.