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2021-01-23T12:46:44+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210123/832874448.html
Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе соцсети
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Пользователи Twitter, в том числе из Москвы, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... ПРАЙМ, 23.01.2021
соцсети, twitter, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter, в том числе из Москвы, жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
О неполадках сообщают также жители ряда других городов РФ, в том числе Санкт-Петербурга. Все сообщившие о сбоях пожаловались на работу сайта (100%). Первые сообщения о неполадках появились после 11.00 мск.
Согласно карте на сайте Downdetector, перебои в работе Twitter зафиксированы и в других странах, в том числе в Германии, Польше, Чехии, Финляндии и Хорватии.