МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американская компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего сотрудника, инженера-программиста Алекса Хатилова. Он был обвинен в краже коммерческой тайны и нарушении контракта. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния. Илон Маск объявляет конкурс с призовым фондом в 100 миллионов долларов

Из документа следует, что компания наняла Хатилова 28 декабря 2020 года. Спустя три дня он начал похищать файлы и скрипты, написанные на языке программирования Python, в свое облачное хранилище Dropbox. По данным телеканала, он был уволен в начале января 2021 года. В жалобе говорится, что всего Хатилов похитил около 26 тысяч файлов.

Как уточнили в Tesla, эта информация может дать понять конкурентам, "какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации". Еще компания обвинила его в том, что он пытался замести следы, удалив улики, когда с ним начала работать служба безопасности.

Сам программист рассказал, что файлы в облаке оказались по ошибке. В интервью The New York Post он говорил, что собирался сделать резервную копию папки на своем компьютере и случайно поместил ее в облачное хранилище. "Я проработал в этой отрасли около 20 лет, и я знаю, что такое конфиденциальные документы, и я никогда, никогда не пытался получить к ним доступ или украсть", — подчеркнул Хатилов. Tesla же настаивают, что загруженные им скрипты не имеют ничего общего с его обязанностями.