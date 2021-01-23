Tesla обвиняет бывшего сотрудника в краже секретных данных
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американская компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего сотрудника, инженера-программиста Алекса Хатилова. Он был обвинен в краже коммерческой тайны и нарушении контракта. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.
Из документа следует, что компания наняла Хатилова 28 декабря 2020 года. Спустя три дня он начал похищать файлы и скрипты, написанные на языке программирования Python, в свое облачное хранилище Dropbox. По данным телеканала, он был уволен в начале января 2021 года. В жалобе говорится, что всего Хатилов похитил около 26 тысяч файлов.
Как уточнили в Tesla, эта информация может дать понять конкурентам, "какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации". Еще компания обвинила его в том, что он пытался замести следы, удалив улики, когда с ним начала работать служба безопасности.
Сам программист рассказал, что файлы в облаке оказались по ошибке. В интервью The New York Post он говорил, что собирался сделать резервную копию папки на своем компьютере и случайно поместил ее в облачное хранилище. "Я проработал в этой отрасли около 20 лет, и я знаю, что такое конфиденциальные документы, и я никогда, никогда не пытался получить к ним доступ или украсть", — подчеркнул Хатилов. Tesla же настаивают, что загруженные им скрипты не имеют ничего общего с его обязанностями.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210123/832875142.html