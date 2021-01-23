МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Снижение скорости мобильного интернета в крупных городах, которое наблюдалось днём в субботу, связано с большим скоплением людей в одном месте, сообщил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе соцсети

Днем в субботу пользователи "Билайна", "Ростелекома", МТС и "Мегафона" сообщили на сайте Downdetector о перебоях в работе операторов. Позднее представители компаний опровергли РИА Новости информацию о сбоях в работе, заявив, что сети работают в штатном режиме. При этом в МТС отметили, что присутствие большого количества людей на ограниченном пространстве с активным использованием передачи данных может приводить к снижению скорости мобильного интернета.

"В Москве и Петербурге основные проблемы были связаны с большим скоплением народа, с выходом их в прямой эфир и публикацией фотографий, то есть проблемы возникали в первую очередь со скоростью от абонента до станции. С загрузкой от базовой станции абоненту ситуация была гораздо лучше. Также были отдельные выходы секторов базовых станций из строя на определённый промежуток времени", — сказал Кусков.

По словам эксперта, скоростные характеристики в Москве составляют 36 мегабит в секунду (к абоненту), при этом это выше общероссийских цифр полтора раза. "И при этом скорость в обратном канале (от сервера до абонента) падала более чем на 70%. И в течение нескольких часов находились на уровне меньше пяти мегабит в секунду", — резюмировал Кусков.