МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пять навигационных спутников "Глонасс", в том числе четыре нового поколения, планируется вывести на орбиту в 2021 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В Роскосмосе развенчали миф, что спутники могут разглядеть номер машины

В сентябре 2020 года генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы имени Решетнёва" (предприятие "Роскосмоса") Николай Тестоедов говорил агентству, что в 2021 году ожидается запуск последнего спутника "Глонасс-М", двух "Глонассов-К" и первого "Глонасса-К2".

"В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" — в течение года, двух "Глонассов-К" — во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" — в третьем и четвертом кварталах", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что этот график может корректироваться как по оперативной необходимости, так и исходя из готовности аппаратов.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

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