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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210124/832876329.html
В Европарламенте обеспокоились новой политикой мессенджера WhatsApp
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Представитель Германии в Европарламенте Энгин Эроглу высказал обеспокоенность из-за новой политики мессенджера WhatsApp, пишет RT со ссылкой на запрос политика в адрес Европейской... ПРАЙМ, 24.01.2021
мир, мессенджер, интернет, whatsapp, диджитал, новости, технологии, телеком
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Представитель Германии в Европарламенте Энгин Эроглу высказал обеспокоенность из-за новой политики мессенджера WhatsApp, пишет RT со ссылкой на запрос политика в адрес Европейской комиссии (ЕК).
Политик напомнил, что в 2014 году американская компания Facebook (владелец WhatsApp) пообещала пользователям мессенджера, что "данные двух приложений будут храниться по отдельности". При этом позднее Еврокомиссия признала сделку по покупке мессенджера компанией Марка Цукерберга и их слияние законными.
Евродепутат в своем запросе интересуется, какие меры принимает Евросоюз для того, чтобы сохранить личную информацию пользователей из-за сложившейся ситуации по новой политики приложения. В том числе, проводится ли расследование изменений в условиях соглашения со стороны органов безопасности ЕС.
Также Эроглу интересуется в своем обращении, возможно ли пересмотреть решение Еврокомиссии о законности слияния компаний Facebook и WhatsApp.
Напомним, что WhatsApp 8 января обновил соглашение для пользователей, обязав последних делиться данными с социальной сетью Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера.