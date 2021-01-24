2021-01-24T18:11:43+03:00
2021-01-24T18:11:43+03:00
2021-01-24T18:11:43+03:00
2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210124/832877388.html
Пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети
Технологии
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 24.01.2021
сбой, вк, новости, технологии, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83229/78/832297889.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/78/832297889.jpg
https://1prime.ru/images/83229/78/832297886.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/78/832297886.jpg
https://1prime.ru/images/83229/78/832297883.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/78/832297883.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 17.00 мск. По данным Downdetector, 52% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 41% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 6% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов России.