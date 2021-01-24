МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Сбои начались около 17.00 мск. По данным Downdetector, 52% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 41% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 6% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов России.