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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210124/832877448.html
"ВКонтакте" восстановила работу после сбоя
Технологии
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Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6% пользователей, сообщили РИА Новости в компании. Ранее в... ПРАЙМ, 24.01.2021
вк, сбой, новости, технологии, ит-бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОМКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Крупнейшая российская социальная сеть "ВКонтакте" (ВК) восстановила работу после сбоя, который затронул менее 0,6% пользователей, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в воскресенье пользователи "ВКонтакте" сообщали о неполадках в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным Downdetector, сбои начались около 17.00 мск. 52% пользователей жаловались на проблемы с загрузкой сайта, 41% претензий были связаны с доставкой сообщений, еще 6% — с проблемами со входом в аккаунт.
"Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу", — прокомментировали в пресс-службе ВК.
"Ни о каком массовом сбое речи не идет, как и в большинстве подобных случаев", — добавили в компании.