МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Определение местоположения мобильного устройства происходит различными способами, самый распространенный из них — с использованием сигнала GPS, который посредством спутников достаточно точно определяет местоположение объекта на плоскости. Но даже при выключенной геолокации возможно определить условное местоположение смартфона, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Эксперт рассказал, как включить фальшивую геолокацию на смартфоне

Подобными подходами пользуются системы навигации, производители программного обеспечения для определения региона пользователя, а также компании, использующие позиционирование для сбора данных о пользователе для предоставления ему услуг и товаров в рамках его предпочтений.

Телефоны на базе операционных систем IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет в случае утери аппарата установить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.

В случае, если геопозиционирование отключено, использование вышеуказанного подхода невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно не получится.

"Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда", — отметил эксперт.

Недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения, так как в городе вышки, как правило, вышки располагаются на расстоянии 3-5 километров друг от друга. За городом такое расстояние может быть в диапазоне 10-12 километров.

Однако в густонаселенных местностях расстояние может быть уменьшено для возможности подключения большего числа абонентов одновременно. Правда, такими данным располагает лишь провайдер и предоставлены они могут быть только по запросу компетентных органов. Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне

"Поэтому если вы потеряли телефон, нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации", — сказал Кашкин.

Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам. Эти данные встречаются в различных социальных сетях и приложениях для обмена фотографиями и видеозаписями. "Если пользователь при публикации фото- и видеоконтента указал местоположение, то любой другой пользователь получает автоматически доступ не только к изображению, но и месту, где был сделан снимок", — резюмировал эксперт.