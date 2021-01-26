НЬЮ-ДЕЛИ, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство электроники и информационных технологий Индии ввело постоянный запрет на использование 59 китайских приложений, в том числе социальной сети TikTok, сообщает телеканал NDTV. Трамп запретил транзакции с 8 китайскими платежными приложениями

Запрет на использование этих приложений первоначально был введен в июне прошлого года. Тогда власти Индии запретил 59 китайских приложений, назвав их "наносящими ущерб" суверенитету, целостности и национальной безопасности страны. В список вошли, в частности, TikTok, приложение для общения WeChat и разработанный компанией Alibaba браузер UC Browser.

Как сообщает телеканал, разработчикам приложений была предоставлена возможность объяснить свою позицию в отношении соблюдения требований конфиденциальности и безопасности, а также ответить на ряд вопросов.

"Правительство не удовлетворено ответом или объяснением, данным этими компаниями. Следовательно, запрет для этих 59 приложений теперь постоянный", — сказал собеседник телеканала.

Решение о запрете китайских приложений принималось на фоне обострения между двумя странами в пограничном высокогорном регионе Ладакх.

Ситуация в пограничном регионе обострилась в начале мая 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Индии и Китая, после чего обе страны усилили военное присутствие в регионе. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне военных и дипломатов, однако после нескольких раундов переговоров никакого прорыва достигнуто не было. Вместе с тем Индия и Китай договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам, а также добиваться урегулирования других нерешенных вопросов, чтобы совместно поддерживать мир и спокойствие на границе.