МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Пользователи Facebook, WhatsApp и Instagram в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что сбой в работе Facebook и WhatsApp произошел около 12.46 мск. О проблемах сообщают пользователи из Финляндии, Эстонии, Швеции и других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.

По данным портала, большинство пользователей WhatsApp испытывают проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могут авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%).

Сбои также наблюдаются в работе Facebook. Большинство пользователей испытывают проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могут зайти в соцсеть (12%).

О проблемах в работе Instagram сообщают в основном пользователи из России, Эстонии, Финляндии и других стран. Сбой произошел примерно в 12.20 мск.

По данным Downdetector, большинство пользователей (55%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% — не могут войти в профиль, 17% — жалуются на работу веб-сайта.