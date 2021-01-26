МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play без решения судебных инстанций невозможно, к подобным заявлениям нужно относиться спокойно, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства ТelecomDaily Денис Кусков.

Во вторник агентство Блумберг сообщило, что глава американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web Марк Гинзберг подал иск к компании Alphabet, материнской компании Google, с требованием удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. Газета Washington Post ранее написала, что американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала 17 января иск к компании Apple с требованием убрать Telegram из ее магазина приложений.

"Все вопросы должны решаться не мнениями многочисленных НКО, а в судебном порядке… На мой взгляд, к подобным заявлениям надо относиться спокойно, без решения судебных инстанций подобное не должно быть сделано, иначе мир войдет в пике, из которого будет очень трудно выйти", — сказал Кусков.

Эксперт отметил, что на текущий момент всеми мессенджерами и социальными сетями пользуются не только добросовестные люди, но и совершающие противоправные действия, в том числе и террористы. "Если есть доказанные прецеденты о том, что что-то было не сделано, то есть бездействие со стороны мессенджера, либо было сделано преднамеренно, тогда может решаться вопрос об ограничении, наложении штрафа либо удалении из магазина приложений мессенджера Telegram", — резюмировал Кусков.