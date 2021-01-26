МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Интеграция на платформе YouTube инструментов для совершения покупок запланирована на текущий год, из видео можно будет узнать информацию о товарах и сразу их купить, следует из письма гендиректора платформы Сьюзен Войжитски к авторам роликов. В ассоциации телерадиовещателей допустили закрытие YouTube в России

"Согласно недавнему исследованию компании Talk Shoppe, 70% опрошенных принимали решение о покупке товара после просмотра видео на YouTube. Поэтому на 2021 год запланирована интеграция на YouTube инструментов для совершения покупок: пользователи будут получать из видео информацию об интересующих товарах и смогут сразу их приобрести. Новые функции появятся в течение этого года, сейчас уже идет бета-тестирование в сфере товаров для красоты и электроники", — говорится в письме.

Кроме того, YouTube инвестирует в развитие новых инструментов для обработки видео. "Прямо сейчас проводится бета-тестирование сервиса YouTube Shorts в Индии, видео в нем собирают по 3,5 миллиарда просмотров в день. В этом году платформа планирует запустить сервис Shorts и в других странах", — отмечается в письме.

Помимо этого, платформа продолжает расширять и поддерживать инструменты для просмотра YouTube с помощью телевизоров и игровых приставок, а также улучшать голосовое управление.

Войжитски также обратила внимание, что еще одна сфера, которой будет уделяться значительное внимание в текущем году, – нормативно-правовое регулирование. "В прошлом году YouTube сотрудничал с правительствами разных стран по критически важным вопросам, таким как предотвращение насильственного экстремизма и проведение на платформе скоординированных операций по распространению влияния. Такое партнерство было особенно важным, поскольку вместе мы помогали людям находить правдивую информацию во время пандемии (коронавируса — ред.)", — указала она.

"Мы намерены и дальше руководствоваться принципами прозрачности, приведенными в отчете "Контроль за соблюдением принципов сообщества YouTube". Так общественность сможет лучше понять, какая информация и почему удаляется с нашей платформы. В наступившем году YouTube продолжит отстаивать интересы авторов и тесно сотрудничать с правительствами", — резюмировала Войжитски в своем обращении.

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