МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россия обладает собственными соцсетями и сервисами электронной почты, но по ряду направлений необходимы новые разработки – в частности, создать очевидного конкурента видеохостингу YouTube, заявил РИА Новости глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что России надо развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за рубежом.

"Россия уникальна тем, что у нас, в отличие от Европы, есть свои соцсети, свои почтовые сервисы и поисковики. Но есть интернет-платформы, аналогов которым у нас нет. Во-первых, это видеохостинг. Нужен очевидный конкурент для YouTube, который бы выступал в той же весовой категории", — сказал глава АППСИМ. Песков высказался о возможной альтернативе Youtube

При этом он считает, что создание такого ресурса должно осуществляться не госкорпорацией, а коммерческой компанией, но при поддержке государства.

Эксперт также добавил, что в России нет собственной популярной операционной системы для мобильных телефонов и компьютеров. "И тут нужна будет господдержка и протекционизм. Без этого выжить в мире, где правят Apple и Google будет очень сложно", — уверен Зыков.

"Нам нужны системы — реестры, которые бы позволили госструктурам видеть, какие на рынке есть отечественные разработки для их заказа. Например, российский "ОнлиОфис" (офисный пакет приложений — ред.) известен в Европе и там широко популярен, но в России мало, кто про него знает. Сейчас, для поддержки отечественных разработчиков, государство приняло ряд законов, о предустановке отечественного ПО на смартфоны. Это очень правильный шаг", — добавил Зыков.

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