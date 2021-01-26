МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp восстановили работу после сбоя, произошедшего во вторник из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, которой принадлежат эти сервисы. Еврокомиссия высказалась о блокировке аккаунтов в соцсетях

"Ранее некоторые пользователи в Европе столкнулись c трудностями с доступом к приложениям семейства Facebook в результате технической неисправности. Мы быстро ее устранили и приносим извинения за доставленные неудобства", — заявил представитель компании Facebook.

Ранее во вторник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Сбои произошли после полудня по московскому времени.

По данным Downdetector, большинство пользователей WhatsApp испытывали проблемы с подключением к серверу (83%), остальные не могли авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (15%). Большинство пользователей Facebook испытывали проблемы с загрузкой сайта (87%), другие не могли зайти в соцсеть (12%). Большинство пользователей Instagram (55%) жаловались на проблемы с загрузкой новостной ленты, 27% — не могли войти в профиль, 17% — жаловались на работу веб-сайта.

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