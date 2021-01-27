МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор.

"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.

Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года и изначально действовал до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.