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https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210127/832901794.html
Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа
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Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор. "Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых... ПРАЙМ, 27.01.2021
антипиратский меморандум, роскомнадзор, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор.
"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.
Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года и изначально действовал до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.