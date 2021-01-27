МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности компании Avast перечислили шесть способов, при помощи которых можно достичь приватности в интернете, пишет "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным экспертов, пользователи могут уменьшить риск кражи своих персональных данных в сети интернет и улучшить собственную безопасность.

Как рассказал директор по конфиденциальности Avast Шейн МакНами, такие корпорации, как Facebook и Google, используют для настройки рекламных блоков сложные системы. Они основаны на сборе персональных данных посетителей сайтов.

По мнению эксперта, перечисленные способы позволят резко снизить количество передаваемой корпорациям данных.

Во-первых, нужно удалить из профиля все сведения, которые могут влиять на подбор рекламы.

Также стоит отключить функции отслеживания активности вне социальных сетей.

Рекомендовано отключить геолокацию на смартфоне.

Также не стоит входить в аккаунт на тех сайтах, где для доступа к контенту не требуется обязательной регистрации.



Специалисты советуют пользователям отключить разрешения на доступ к различной информации смартфона, которые они давали приложениям и мобильным играм.

В дополнение к перечисленным советам в компании призывают пользователей не переходить по рекламным объявлениям. По их мнению, сведения о приглянувшихся товарах лучше искать в браузере.

В заключение россиянам посоветовали создать отдельную электронную почту для регистрации на интернет-сайтах и магазинах. Это нужно, чтобы не привязывать все действия к основному ящику.