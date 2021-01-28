МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. В России предложили ужесточить наказание за "слив" персональных данных россиян, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что за последние годы вопрос защиты персональных данных (ПД) в России приобрел особую остроту.

Огромное число россиян, кто пользуется социальными сетями и медиаплатформами, предоставляет свои персональные данные в обмен на возможность воспользоваться определенными услугами.

При этом в руках IT-компаний формируются массивы данных, расшифровав которые, можно узнать любые подробности личной жизни конкретного гражданина.

Нередко такие данные незаконно утекают третьим лицам без согласия пользователей-владельцев этих данных.

"В число ПД входят биометрические данные, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность, — отпечатки пальцев, ДНК-материалы, рисунок радужной оболочки глаза", — напоминает издание.

В России действует законодательство, которое контролирует ситуацию с ПД россиян, однако, в Совете Федерации и Госдуме готовят новые меры. В частности, проводится оценка того, насколько соразмерна существующая ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни общественной опасности такого нарушения. Скорее всего, за этим последует увеличение санкций к нарушителям.

28 января отмечается Международный день защиты персональных данных.