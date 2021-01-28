МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбербанк посоветовал россиянам для защиты персональных данных своевременно менять пароли и завести специальный электронный адрес для регистрации в бонусных программах и на развлекательных сайтах, говорится в сообщении банка. Российские компании хотят повысить бюджет на кибербезопасность

"Будьте внимательны к паролям. Не используйте простые пароли, меняйте их хотя бы раз в три месяца и ни в коем случае не создавайте один и тот же пароль для всех сервисов. Отделите личное от публичного. Заведите специальный адрес электронной почты для регистраций в бонусных программах, на развлекательных сайтах и других похожих ситуаций", — сказали в кредитной организации.

Эксперты для повышения безопасности рекомендуют подключить СМС-информирование об операциях по банковской карте. Важно также вовремя обновлять программное обеспечение на всех своих устройствах, чтобы защитить данные от мошенников.

Россиянам посоветовали внимательно читать условия сервисов и согласия на обработку персональных данных, чтобы понимать, у кого в использовании могут оказаться их личные данные. Не стоит пренебрегать и настройками приватности в соцсетях.

Банк России и МВД на прошлой неделе сообщили о новой схеме мошенников: они под видом сотрудников МВД сообщают гражданам об уголовном деле в отношении их якобы по заявлению регулятора и выманивают персональные данные для хищений средств.