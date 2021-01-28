Эксперт спрогнозировал усиление вирусов-вымогателей в 2021 году
МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Вирусы-вымогатели (шифровальщики) в этом году могут активнее атаковать банки, поскольку это позволяет преступникам получить существенный доход без особых затрат, заявил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.
Программы-шифровальщики относятся к классу троянцев-вымогателей — это вредоносное ПО, которое вносит несанкционированные изменения в пользовательские данные или блокирует нормальную работу компьютера. Для расшифровки данных и разблокировки компьютера злоумышленники обычно требуют выкупа.
"Возможно увеличение числа атак шифровальщиков на банки: этот бизнес приносит существенный доход преступникам и не требует особых затрат, к тому же поставлен на поток", — приводится комментарий Костикова в материалах компании, посвященных кибербезопасности.
По его словам, для распространения вредоносного программного обеспечения злоумышленники продолжат искать известные уязвимости на периметре защиты. "Результаты пентестов, проведенных в финансовых организациях, свидетельствуют о низком уровне защищенности — в семи из восьми компаний внешний злоумышленник смог бы проникнуть в локальную сеть из интернета", — указал эксперт.
Вместе с тем Positive Technologies не прогнозирует появление в 2021 году новых крупных игроков, нацеленных на вывод денег со счетов в банке. "Скорее всего, стоит ожидать атак со стороны уже известных групп, которые могут менять свои техники проникновения и закрепления для сокрытия атак, совершенствовать ВПО (вредоносное программное обеспечение — ред.), менять регионы атаки", — добавил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210128/832918533.html