МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Вирусы-вымогатели (шифровальщики) в этом году могут активнее атаковать банки, поскольку это позволяет преступникам получить существенный доход без особых затрат, заявил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

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Программы-шифровальщики относятся к классу троянцев-вымогателей — это вредоносное ПО, которое вносит несанкционированные изменения в пользовательские данные или блокирует нормальную работу компьютера. Для расшифровки данных и разблокировки компьютера злоумышленники обычно требуют выкупа.

"Возможно увеличение числа атак шифровальщиков на банки: этот бизнес приносит существенный доход преступникам и не требует особых затрат, к тому же поставлен на поток", — приводится комментарий Костикова в материалах компании, посвященных кибербезопасности.

По его словам, для распространения вредоносного программного обеспечения злоумышленники продолжат искать известные уязвимости на периметре защиты. "Результаты пентестов, проведенных в финансовых организациях, свидетельствуют о низком уровне защищенности — в семи из восьми компаний внешний злоумышленник смог бы проникнуть в локальную сеть из интернета", — указал эксперт.

Вместе с тем Positive Technologies не прогнозирует появление в 2021 году новых крупных игроков, нацеленных на вывод денег со счетов в банке. "Скорее всего, стоит ожидать атак со стороны уже известных групп, которые могут менять свои техники проникновения и закрепления для сокрытия атак, совершенствовать ВПО (вредоносное программное обеспечение — ред.), менять регионы атаки", — добавил эксперт.