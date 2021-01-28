МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Вирусы-вымогатели (шифровальщики) в этом году могут активнее атаковать банки, поскольку это позволяет преступникам получить существенный доход без особых затрат, заявил руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков. Сбербанк дал россиянам советы по защите персональных данных

Программы-шифровальщики относятся к классу троянцев-вымогателей — это вредоносное ПО, которое вносит несанкционированные изменения в пользовательские данные или блокирует нормальную работу компьютера. Для расшифровки данных и разблокировки компьютера злоумышленники обычно требуют выкупа.

"Возможно увеличение числа атак шифровальщиков на банки: этот бизнес приносит существенный доход преступникам и не требует особых затрат, к тому же поставлен на поток", — приводится комментарий Костикова в материалах компании, посвященных кибербезопасности.

По его словам, для распространения вредоносного программного обеспечения злоумышленники продолжат искать известные уязвимости на периметре защиты. "Результаты пентестов, проведенных в финансовых организациях, свидетельствуют о низком уровне защищенности — в семи из восьми компаний внешний злоумышленник смог бы проникнуть в локальную сеть из интернета", — указал эксперт.

Вместе с тем Positive Technologies не прогнозирует появление в 2021 году новых крупных игроков, нацеленных на вывод денег со счетов в банке. "Скорее всего, стоит ожидать атак со стороны уже известных групп, которые могут менять свои техники проникновения и закрепления для сокрытия атак, совершенствовать ВПО (вредоносное программное обеспечение — ред.), менять регионы атаки", — добавил эксперт.