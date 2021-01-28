МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Более 70% российских пользователей готовы сменить мессенджер, если будет угроза цифровой безопасности, показало исследование, проведенное мессенджером Viber. Аналитики раскрыли схему взлома Telegram-аккаунтов

В исследовании, приуроченном к проводимому 28 января Международному дню защиты персональных данных, приняли участие 340 тысяч пользователей по всему миру.

"73% опрошенных россиян готовы перейти в другие приложение для общения с друзьями и близкими, если их цифровая безопасность окажется под угрозой. При этом 14% перенесли бы в более безопасный сервис только самые важные чаты, и лишь 13% останутся в менее защищенном мессенджере, если их контакты не захотят менять приложение для общения", — говорится в сообщении Viber.

В нем отмечается, что результаты по жителям России не во всем совпали с мнениями жителей других стран.

Так, 66% россиян ответили, что для них цифровая безопасность при общении в мессенджерах очень важна, 25% считают ее важной, но при этом не вполне понимают саму суть информационной безопасности, а для 9% данный вопрос не имеет большого значения. Глобальные показатели несколько отличаются от российских: информационная безопасность играет ключевую роль для 75% пользователей в мире, в Западной Европе этот показатель равен 85%. Telegram впервые догнал WhatsApp по объему мобильного трафика в Москве

При выборе приложения для общения с друзьями и близкими для 61% респондентов из России критически важно, чтобы никто не мог читать их переписку и подслушивать звонки, а значит, приоритетно сквозное шифрование чатов и звонков по умолчанию. На втором месте у российских пользователей — отсутствие сбора личных данных сверх необходимого для работы сервиса (17%), а 10% хотят самостоятельно решать, какими данными делиться в приложении и за его пределами.

"Результаты продемонстрировали нам и остальному миру, что конфиденциальность никогда не должна идти на уступки ради получения прибыли, особенно во времена растущего беспокойства о приватности личного общения в сети", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Rakuten Viber Джамела Агауа.