МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Красть данные из смартфона пользователя способны вирусы, которые можно, например, случайно установить на телефон из магазина приложений под видом безобидной программы, а также получить их в качестве "бонуса" с пиратским контентом или через фишинговую ссылку, кликнув на нее, рассказ агентству "Прайм" менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.

"Чаще всего злоумышленников интересуют данные мобильного банка, однако некоторые программы могут похищать также фотографии, и если среди них найдутся "нюдсы" или интимные фото, хакер затем может начать шантажировать владельца смартфона", — предостерегает эксперт.

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Чтобы не стать жертвой приложений-шпионов, Бодров рекомендует всегда обращать внимание на разрешения, которые требуют новые приложения, устанавливаемые на смартфон. Особенно если это доступ к камере, микрофону, изменению файлов в памяти и отправке их через интернет.

"В том случае, если функциональность приложения очевидно не подразумевает использования этих возможностей, лучше откажитесь от установки этого приложения вовсе", — поясняет эксперт.

По его мнению, следует устанавливать только приложения с высоким рейтингом и большим количеством скачиваний, положительными отзывами в официальных магазинах. Однако и это не является панацеей от вирусов. Разумно будет всегда иметь на телефоне активный антивирус одного из ведущих производителей, заключил Бодров.